Con diálogo, Gobierno de Oaxaca ha dado respuesta a todas las demandas del magisterio (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Pensando en las y los estudiantes, así como en el bienestar de maestras y maestros; el Gobierno del Estado ha concretado avances históricos en la atención de las demandas de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), gracias a una política de atención directa y recursos sin precedentes.

En este sentido, detalló que la administración federal anterior y la actual han destinado 5 mil 20 millones 972 mil 34 pesos en beneficios directos para el magisterio oaxaqueño.

De este total, 800 millones de pesos han sido para atender prioridades laborales definidas directamente por las y los docentes, las cuales son notificadas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

El Gobierno de Oaxaca reiteró su disposición permanente al diálogo y señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, actualmente se han atendido todas las demandas de carácter estatal y se ha brindado acompañamiento a gestiones de orden federal en favor del sector educativo.

Aunado a ello, la Federación ha respondido a las solicitudes del magisterio, otorgando apoyos extraordinarios, resoluciones laborales como la prima de antigüedad, bonos a personas jubiladas, entrega de uniformes escolares, así como mobiliario y equipamiento tecnológico. Para este último rubro, se contempló un presupuesto de 1 mil 800 millones de pesos en 2025.

Además, se han concluido 6 mil 320 procesos administrativos promovidos por la Sección XXII, lo que contrasta con gobiernos estatales pasados en los que no se registraron avances en este rubro.

En 2026, respecto al pago de horas adicionales y diagonales a profesoras y profesores de los niveles de Educación Física y Secundarias Técnicas; este se realizará el próximo 15 de febrero, con efecto retroactivo a la primera quincena de este año.

