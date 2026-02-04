Reportan incendio en un casa habitación en la colonia La Cascada (12:35 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Un fuerte incendio en una casa habitación fue reportado esta mañana en la colonia La Cascada.

Los hechos se dieron en la casa marcada con el número 1504 de la calle José López Alavés de este asentamiento perteneciente al centro de la ciudad.

Debido a los bloqueos de maestros de la Sección 22 complicó la llegada de personal del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender esta emergencia.

Elementos de la Policía Municipal y Vial apoyaron para desalojar a los ocupantes de la vivienda ya que corrían peligro por un tanque de gas que estaba dentro del domicilio.

Al lugar arribaron unidades de emergencia de la Dirección de Protección Civil municipal y Bomberos para apoyar en las labores de sofocar el incendio.

Información vía: Hugo Velasco

