Despidos sacuden al Washington Post: reestructura secciones clave del periódico (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. El Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y del mundo, inició una oleada de despidos que impactará de forma directa a áreas históricas de su redacción, como deportes, información internacional y noticias locales, en medio de una profunda reconfiguración editorial y financiera.

La medida forma parte de un proceso de reestructura interna impulsado por la dirección del medio, propiedad del empresario Jeff Bezos, con el objetivo de reducir costos y concentrar recursos en los contenidos considerados estratégicos, principalmente la cobertura nacional, política y de investigación.

Recortes en secciones emblemáticas

De acuerdo con información difundida por el propio periódico y confirmada por medios de alto prestigio como El País, la ronda de despidos podría alcanzar hasta a un tercio de su plantilla total, aunque no se ha detallado una cifra exacta de afectados.

Entre los cambios más significativos destaca la eliminación de la sección de deportes como departamento independiente, así como una reducción considerable de la cobertura internacional, que implicará menos corresponsales en el extranjero. La sección de noticias locales, conocida como Metro, también enfrentará ajustes importantes.

Nuevo enfoque editorial

La directiva del Washington Post ha señalado que la reestructura busca hacer sostenible el modelo del medio en un entorno digital cada vez más competitivo, marcado por la caída de suscriptores y la disminución de ingresos publicitarios.

Con esta estrategia, el diario apostará por fortalecer su presencia en temas de política nacional, gobierno, investigaciones, economía y salud, áreas que considera prioritarias para su audiencia y viabilidad financiera.

Reacciones y contexto

Los despidos han generado preocupación y críticas dentro de la redacción, así como entre analistas del sector, quienes advierten que la reducción de áreas como deportes e internacional podría afectar la diversidad y profundidad informativa que históricamente ha caracterizado al medio.

Este ajuste es considerado uno de los cambios más drásticos en el Washington Post desde su compra por Jeff Bezos en 2013 y se suma a una tendencia más amplia de recortes en medios tradicionales de Estados Unidos ante la transformación del consumo de noticias.

