¿Cómo y dónde conocer el trofeo de la Copa del Mundo en México? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya comenzó y, como parte de ese camino, el trofeo más codiciado del futbol mundial se encuentra de gira por territorio mexicano. Para miles de aficionados, esta representa una oportunidad única: conocer de cerca el galardón que levanta el campeón del mundo y formar parte de la experiencia previa al Mundial.

La visita del trofeo forma parte del Trophy Tour organizado por la FIFA, una gira internacional que permite a los países anfitriones acercar el símbolo máximo del futbol a sus aficionados. En el caso de México, el recorrido contempla una estancia de casi un mes, con paradas en distintas ciudades estratégicas del país.

Copa del Mundo de la FIFA 2026. (Irving Chávez)

Para participar en esta experiencia es necesario registrarse en línea, ya que el acceso es gratuito y se realiza mediante cupo limitado. El registro oficial y la gestión de tus boletos se hace a través de la página de Coca-Cola México. Ahí puedes crear tu cuenta, generar tus códigos QR de acceso, elegir la ciudad y el horario.

El trofeo llegó a territorio mexicano este 27 de febrero, y a partir de esa fecha recorrerá varias plazas, estadios y centros de convenciones. El calendario confirmado por las autoridades y los organizadores incluye las siguientes paradas:

Guadalajara: del 28 de febrero al 2 de marzo

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Ciudad de México: del 5 al 8 de junio en Utopía Mixhuca

Trofeo del Mundial 2026. (Irving Chávez)

Cada exhibición suele incluir no solo la oportunidad de ver el trofeo original de la Copa Mundial, sino también activaciones temáticas, oportunidades de fotografía y actividades relacionadas con el futbol mundial, organizadas por los patrocinadores y la FIFA, para que la experiencia sea más completa e interactiva.

Si tienes planeado participar, lo ideal es registrarte cuanto antes en el sitio de Trophy Tour, porque la demanda suele ser alta y los lugares se asignan mediante sorteo o por orden de registro. Así no solo podrás admirar la icónica figura de 18 quilates, sino también sentir de cerca la antesala del Mundial en tu propia ciudad.

