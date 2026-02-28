Confirman localización del cuerpo sin vida de comunero de San Juan Mazatlán, responsabilizan a Santa María  Petapa  (17:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Tras la incursión armada de pobladores de Santa María Peta a comunidades de San Juan Mazatlán, esta tarde fue localizado el cuerpo sin vida del comunero Israel Cabrera Andrés quien era originario de Loma Santa Cruz.

La víctima, según sus paisanos fue agredido y torturado brutalmente el pasado 25 de febrero por un grupo fuertemente armado, presuntamente enviado por las autoridades municipales y comunales de Santa María Petapa y que finalmente le provocó la muerte.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quien había denunciado los hechos confirmó la localización del cuerpo sin vida del comunero mixe.

Debido a estos lamentables hechos los pobladores se encuentran con miedo y con zozobra pues a pesar de que han denunciado la situación los gobiernos federal y estatal no han acudido a la comunidad para brindarles garantías y seguridad.

Luego del hallazgo del cuerpo del comunero Cabrera Andrés, sus paisanos de Loma de Santa Cruz, exigieron justicia y lamentaron que el Gobierno no haya hecho nada para evitar esta tragedia pues anteriormente denunciaron el hostigamiento por parte de sus vecinos de Petapa.

Dijeron que un grupo de personas con armas de grueso calibre de uso militar había incursionado en su territorio haciendo disparos para obligarlos a desalojar el pueblo.

“Sentimos temor y el pesar de nuestros hijos e hijas, cuando fuimos desalojados huimos con lo que teníamos puesto dejando todo, pertenencias materiales, durmiendo con miedo refugiados en los montes, cerros y en otros lugares”, expresaron pobladores en un documento que leyeron en la cancha municipal de la comunidad, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Gobernador Salomón Jara Cruz.

Señalaron que después de 3 días de estar bloqueados sus accesos, caminaron hasta la cabecera de San Juan Mazatlán a buscar refugio con algunas familias.

Responsabilizan de esta muerte a las autoridades municipales y comunales del municipio de Santo Domingo Petapa, ya que de igual manera en el año 2023 asesinaron al comunero Porfirio Bautista Domínguez en una situación similar a lo sucedido con su paisano Israel Cabrera Andrés.

Ante ello, la comunidad de Loma de Santa Cruz exige paz y seguridad, protección hacia los pobladores ante el riesgo de perder la vida a manos de estos personajes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir