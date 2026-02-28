Murió el legendario comentarista de deportes Marco Tolama (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El deporte mexicano perdió a uno de sus más grandes exponentes, Marco Tolama. Este legendario analista y comentarista, conocido por su trabajo en Imevisión y TV Azteca, falleció tras enfrentar complicaciones respiratorias que lo mantuvieron hospitalizado durante varias semanas. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial, dejando a sus seguidores y amigos en un profundo estado de tristeza.

Desde enero, la familia de Tolama había compartido la difícil situación que enfrentaban, ya que Marco no contaba con seguro de gastos médicos. Los costos del hospital se dispararon, y fue necesario solicitar ayuda económica a sus seguidores. A pesar de los esfuerzos, el querido comentarista tuvo que ser asistido con respiración artificial, lo que complicó aún más su estado de salud.

En un emotivo mensaje compartido en redes sociales, la familia de Marco expresó: ‘Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años’.

La carrera de Marco Tolama fue un ejemplo de dedicación y amor por el automovilismo. Durante más de cuatro décadas, su voz fue sinónimo de emoción y adrenalina en cada carrera. Su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia lo convirtieron en una figura querida y respetada en el mundo del deporte.

El legado de Tolama no solo se mide por su trabajo en televisión, sino también por el impacto que tuvo en la vida de quienes lo conocieron. Sus amigos y colegas lo recuerdan como un hombre generoso, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias. Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero su legado perdurará en la memoria de todos los que lo admiraron.

En las redes sociales, los homenajes no se hicieron esperar. Mensajes de cariño y agradecimiento inundaron las plataformas, recordando anécdotas y momentos compartidos con Marco. La frase ‘Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda’ se convirtió en un símbolo de despedida para este gran narrador, cuya voz seguirá resonando en el corazón de los aficionado.

