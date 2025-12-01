Comando roba 65 toros de engorda en un rancho de Aguascalientes (20:31 h)

Aguascalientes, 30 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó el robo de 65 toros de engorda del rancho Granja Jiménez, ubicado en la comunidad de Las Carboneras, municipio de Tepezalá, en un hecho ocurrido la noche del pasado martes 25 de noviembre.

El valor de cada animal se estima en 45,000 pesos, por lo que el monto total del robo asciende a 2 millones 925 mil pesos.

El modus operandi involucró presumiblemente a cuatro hombres que llegaron directamente al rancho a bordo de un tráiler sin placas.

Uno de los sujetos amagó al velador con un arma de fuego mientras los demás subieron los toros a la unidad, que posteriormente cerraron y en la que huyeron. El vehículo recorrió Aguascalientes por carreteras estatales y federales, presuntamente con destino al estado de Jalisco.

Según datos preliminares, el ganado robado no estaba marcado, lo que dificultará su localización. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de cámaras del C5i y de las autoridades de los estados vecinos.

De acuerdo con medios locales, los equipos de investigación cuentan con registros y peritajes que podrían permitir la identificación de al menos un sospechoso.

El fiscal Manuel Alonso García confirmó que el tráiler utilizado en el robo ya está identificado y que las autoridades trabajan con los estados vecinos para su localización.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, informó que el aviso a las autoridades se recibió seis horas después del incidente y señaló que se revisarán los protocolos de seguridad, además de reforzarse la exigencia de guías de traslado para el ganado.

Aristegui

