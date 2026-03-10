¿Es real la multa de 4 millones de pesos por vender tortillas almacenadas en hieleras? Esto dice la ley y Profeco (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que con el objetivo de garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación a proveedores y a las personas consumidoras, que, ningún estado de la República esta instancia –Profeco= puede multar a los proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos.

En un comunicado de la Profeco señaló que ante las recientes declaraciones del director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, ubicada en Tampico, Tamaulipas, solamente con el Acuerdo Maíz-Tortilla, la Procuraduría monitorea el precio de la tortilla, vigila que los establecimientos tengan a la vista los precios y calibra básculas

Profeco no puede multar a establecimientos

Después de que el servidor público de la Odeco Zona Golfo-Norte erróneamente declarara sobre multas de hasta 4 millones de pesos a negocios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas.

Se hace la precisión de que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, la Procuraduría realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios; además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetado, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.

También, por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, la Profeco verifica las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

“Esta Procuraduría reitera que está fuera de sus atribuciones multar a negocios por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas.

La Procuraduría recuerda que su objetivo es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación tanto a proveedores como a las personas consumidoras”, Profeco.

¿Qué si puede hacer la Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una agencia gubernamental en México que se encarga de proteger y promover los derechos de los consumidores. Aquí te presento algunas de las cosas que puede hacer la PROFECO:

Funciones principales

– Atender quejas y reclamaciones: La PROFECO atiende quejas y reclamaciones de los consumidores en contra de proveedores que no cumplen con las leyes y regulaciones.

– Promover la cultura de consumo responsable: La PROFECO promueve la educación y la conciencia sobre los derechos y responsabilidades de los consumidores.

– Realizar verificaciones y sanciones: La PROFECO realiza inspecciones y sanciones a proveedores que incumplen con la ley.

– Brindar orientación y asesoría: La PROFECO ofrece orientación y asesoría a los consumidores sobre sus derechos y cómo presentar quejas.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia/Andrea Murcia

Servicios adicionales:

– Registro de contratos de adhesión: La PROFECO registra contratos de adhesión para proteger a los consumidores.

– Inspección de establecimientos: La PROFECO realiza inspecciones a establecimientos para garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios.

– Verificación de precios y pesos: La PROFECO verifica precios y pesos en establecimientos comerciales.

¿Cómo presentar una queja?

– Puedes presentar una queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio.

– También puedes presentar una queja en línea a través de la página web de la PROFECO o mediante el sistema Concilianet.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir