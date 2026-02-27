Colapsa estructura durante foto de graduación de escuela en Santa Fe; reportan al menos 10 alumnos lesionados (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Un templete instalado para la foto generacional colapsó la tarde del viernes 27 de febrero de 2026 en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, en la Ciudad de México, dejando al menos 10 alumnos lesionados.

El accidente ocurrió mientras varios estudiantes posaban sobre una estructura de gradas metálicas colocadas en la explanada del plantel para la tradicional fotografía anual de graduación. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura cedió repentinamente, provocando la caída simultánea de varios jóvenes.

Así ocurrió el colapso durante la foto generacional

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento previo al incidente, cuando los alumnos —vestidos con toga y birrete— se encontraban acomodados en distintos niveles del templete. Segundos después, la parte superior y central de la estructura pierde estabilidad y se produce un efecto dominó hacia el frente.

En las imágenes se observa cómo algunos estudiantes intentan sostenerse, mientras otros caen junto con la estructura. Las expresiones cambian de la pose para la fotografía al desconcierto y el pánico.

Movilización de cuerpos de emergencia

Al lugar acudieron paramédicos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como equipos de emergencias capitalinos.

De acuerdo con los reportes preliminares:

Entre 10 y 15 alumnos resultaron lesionados.

Dos estudiantes fueron trasladados en ambulancia a un hospital para valoración especializada.

El resto fue atendido en el sitio por contusiones y posibles esguinces.

El incidente ocurrió en la zona de Santa Fe, dentro de la alcaldía Alcaldía Álvaro Obregón. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesiones que pongan en riesgo la vida de los estudiantes.

Las autoridades y la institución educativa no han informado oficialmente sobre las causas del colapso, mientras continúan las valoraciones médicas y la revisión de lo ocurrido.

