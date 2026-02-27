El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a México para iniciar su recorrido (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) da arranque el recorrido que el trofeo va a tener por el país.

La Copa del Mundo llegó a México procedente de Sudamérica, en donde visitó países como Brasil y Argentina.

El recorrido de la Copa va a iniciar el 26 y 27 en la Ciudad de México, del 28 al 2 de marzo va a estar en Guadalajara y del 14 al 17 en Monterrey.

En la llegada del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente aseguró que todos los equipos y sus aficiones pueden estar seguros y todos los turistas que vengan a México pueden tener la certeza de que llegan a un lugar seguro.

