Sin Límites: Falta Desarrollo Sostenible en las políticas públicas: Raúl Torres Salmerón (14:00 h)

*Habla el experto Incháustegui Calderón; anuncian la XXII Espartaqueada en marzo

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El Desarrollo Sostenible es actualmente un paradigma central del siglo XXI, que debe abordar la degradación ambiental y la desigualdad social. En México busca equilibrar el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental a nivel local; en nuestro país se ha avanzado en legislación con leyes que promueven la sostenibilidad, como la Ley General de Cambio Climático.

Actualmente, al hablar de desarrollo sostenible, abarca cuestiones ambientales y también inciden los temas económicos y sociales. La política pública sostenible es clave para enfrentar desafíos estructurales y mejorar la calidad de vida.

Así lo refiere en un estudio, Fernando Incháustegui Calderón, es Analista y Consultor en Política Pública y Desarrollo Sostenible, además de Director de Municipalidades Comunicación y escribe la columna de opinión Escenarios.

Los siguientes conceptos explican más a fondo el Desarrollo Sostenible:

-El concepto de desarrollo sostenible va más allá del equilibrio ambiental, se define como satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras.

-Implica reconciliar crecimiento económico, justicia social e integridad ecológica. La sostenibilidad económica promueve economías verdes y circulares, generando empleos y competitividad.

-La sostenibilidad económica busca minimizar externalidades negativas y fomentar innovación responsable. La transición hacia economías sostenibles requiere inversiones y marcos regulatorios claros. Los beneficios incluyen generación de empleos y aumento de competitividad.

-Tiene dimensión social. La equidad social es esencial para la estabilidad y el progreso. La Agenda 2030 de la ONU enfatiza la lucha contra la pobreza y la igualdad de género. La participación ciudadana y la educación ambiental son claves para construir sociedades responsables.

-Incluye dimensión ambiental. La crisis climática exige transformar la relación entre humanidad y naturaleza. Debe haber políticas robustas de conservación y mitigación, necesarias para enfrentar la pérdida de biodiversidad. La sostenibilidad ambiental requiere repensar el uso del territorio y promover la eficiencia en recursos.

-El desarrollo sostenible debe ser motor de un crecimiento comunitario, promueve cohesión social, equidad y prosperidad económica a largo plazo. Fomenta la participación social y la resiliencia comunitaria ante crisis.

-Iniciativas locales como comercio justo y turismo comunitario generan ingresos y preservan la identidad cultural.

-El desarrollo sostenible como política pública en el ámbito municipal, es responsabilidad de gobiernos locales, adaptándose a realidades específicas. Existen avances normativos, pero la implementación efectiva sigue siendo un desafío. La falta de planeación local y recursos limita el alcance de políticas sostenibles.

-Existen retos de la política pública sostenible en los gobiernos locales en México: Limitaciones financieras y presupuestales afectan la inversión en proyectos sostenibles; la debilidad institucional y la falta de personal capacitado dificultan la continuidad de programas y la coordinación intergubernamental limitada y la baja participación ciudadana son obstáculos significativos.

En síntesis, expone Incháustegui Calderón, a manera de conclusión que superar retos requiere fortalecer capacidades locales y promover una gobernanza participativa, debido a que la política pública sostenible es clave para un desarrollo equitativo y resiliente en México y se deben diseñar políticas inclusivas que satisfagan necesidades inmediatas sin comprometer el futuro.

ANUNCIAN LA XXII ESPARTAQUEADA

El Movimiento Antorchista en Puebla, a través de su Comisión Deportiva Estatal, informa la realización de la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional 2026, que se llevará a cabo del 7 al 15 de marzo en el municipio de Tecomatlán, Puebla donde reunirá a 30 mil deportistas de todo el país.

Héctor Bonilla, responsable del trabajo deportivo de Antorcha en el Estado, detalló que de Puebla participarán mil 500 deportistas, quienes competirán en baloncesto, béisbol, futbol, voleibol, ciclismo de ruta y de montaña, atletismo y natación, en una justa que se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más importantes impulsados por una organización social independiente.

La Espartaqueada lleva su nombre en honor a Espartaco, el esclavo gladiador que encabezó una rebelión contra el Imperio Romano en el año 73 AC, símbolo de lucha y dignidad de los oprimidos, valores que inspiran el proyecto deportivo del antorchismo.

El impulso al deporte forma parte de la labor del Movimiento Antorchista, que ha gestionado espacios deportivos de acceso gratuito para el pueblo, como las instalaciones de Balcones del Sur, la Unidad Deportiva Lenin Campos Córdova y la Unidad Deportiva de Tecomatlán Wenceslao Victoria Soto, sede principal de esta justa nacional.

En fin, como escribió Emilio Bobadilla (Cuba, 1862-1921), en su poema El Valor de la Vida:

Aun en defensa propia matar a alguien te aterra.

En la guerra, al contrario, matar es un deporte:

no es lo mismo la vida en la paz que en la guerra.

Qué más da que te maten, que caigas prisionero,

o que un médico ignaro una pierna te corte…

En la paz eres alguien; en la guerra eres cero…

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir