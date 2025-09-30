Claudia Sheinbaum propuso a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso a Alejandro Encinas como representante del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue enviado al Senado de la República mediante la Secretaría de Gobernación. La Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación.

La comisión, presidida por el senador morenista Alejandro Murat Hinojosa, convocó a reunión extraordinaria el martes para analizar el dictamen. La sesión incluyó la discusión y posterior votación del nombramiento de Encinas Rodríguez.

Alejandro Encinas Rodríguez

En su comparecencia ante la comisión, Encinas expuso su experiencia y trayectoria política para justificar su designación. Una vez aprobado el dictamen, se presentaría ante el pleno del Senado para rendir protesta formal.

Antecedentes de Alejandro Encinas

Trayectoria en el gobierno mexicano: Encinas cuenta con una amplia experiencia en el servicio público. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fungió como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación.

Encinas cuenta con una amplia experiencia en el servicio público. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fungió como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación. Papel en el caso Ayotzinapa: Fue una figura clave al presidir la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Fue una figura clave al presidir la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Cargos en la Ciudad de México: En 2024, fue nombrado coordinador del equipo de transición de la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Posteriormente, asumió el cargo de secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la capital.

Alejandro Encinas va como representante de México ante la OEA

Reacción a la designación

La designación de Encinas para representar a México ante la OEA ha generado diversas reacciones. Algunos analistas políticos han destacado su experiencia en derechos humanos y su capacidad para el diálogo, mientras que otros han cuestionado su perfil para un cargo de esta naturaleza. Por el momento, la propuesta está en proceso de evaluación y no hay una confirmación oficial por parte de la OEA.

¿Qué sigue?

La propuesta de Encinas deberá ser evaluada y aprobada por los países miembros de la OEA. De ser aceptado, Encinas se sumaría a la lista de mexicanos que han representado al país en este importante organismo regional.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir