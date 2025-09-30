Continuará la presencia de lluvias en Oaxaca durante este martes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que habrán lluvias de intensidad variable, con probabilidad de ser localmente intensas en la Sierra Sur, Istmo de Tehuantepec y algunas zonas de la Costa y Mixteca.

También, desde primeras horas del día predominará la nubosidad y por la tarde el fenómeno irá en evolución generando tormentas eléctricas y rachas de viento, con probables nieblas muy densas en zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantendrá durante este día la inestabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio oaxaqueño, bajo la influencia de la Onda Tropical número 35, una baja presión en el golfo de México y la proximidad de la vaguada monzónica.

Las marcas térmicas máximas no tendrán cambio y solamente habrá pocos o ligeros descensos en las mínimas.

Las temperaturas para este martes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

