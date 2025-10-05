Capturan a pareja por robo de 18 mil pesos a mujer en Huajuapan (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de occtubre. Una pareja fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, al ser acusados de robar 18 mil 200 pesos a una mujer en el Centro de la ciudad de Huajuapan de León. Estuvieron involucradas otras dos personas que lograron huir.

A las 9:30 de la mañana de ayer, una mujer de 22 años, con domicilio en agencia El Molino, que se encontraba en la calle Colón, pidió ayuda a la policía porque había sido víctima de un robo.

La mujer contó a los uniformados que acudieron al auxilio que dos masculinos se colocaron frente a ella y comenzaron a empujarla, mientras detrás de ella otro hombre y mujer, sintió como le jalaban su mochila para poder quitársela.

Agregó que logró observar que la femenina sacó del interior de su mochila, una bolsa que contenía en el interior el dinero en efectivo que había retirado del banco Azteca.

La víctima al temer por su integridad física corrió, minutos después revisó su mochila que se encontraba abierta, momento que no encontró el dinero en efectivo.

Los policías acompañaron a la mujer para revisar las cámaras de seguridad de donde retiró el dinero.

Minutos después, sobre la calle Indio de Nuyoó, a la altura de la tienda Elektra, la víctima vio a los ladrones que se encontraban frente a un local comercial, de venta de mezcal.

Dicha pareja empezó a caminar al ver que los policías y la víctima se acercaban a ellos.

Acto seguido, los elementos de la Policía Municipal les dieron alcance y al ser señalados por la víctima fueron detenidos.

Los dos acusados de robo que dijeron llamarse M. P. M. de aproximadamente 23 años y G. A. S. de 39 años, fueron trasladados a los separos municipales y más tarde quedaron a disposición del personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Mixteca.

