El sábado 25 de octubre el “V Torneo abierto de ajedrez Tlaxiaco 2025” (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. La casa de cultura ubicada en la calle Allende #07, será el escenario para llevar a cabo el “V Torneo abierto de ajedrez Tlaxiaco 2025”, el cual convoca cinco categorías de competencia, el certamen tendrá cipo limitado y ofrecerá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de las principales categorías.

Las categorías de participación son las siguientes: libre (cualquier rating), sub 15 (nacidos en el 2010 y posteriores), sub 12 (nacidos en el 2013 y posteriores), sub 10 (nacidos en el 2015 y posteriores) y sub 8 (nacidos en el 2017 y posteriores). Es importante que todos los participantes lleven su equipo de juego y en caso de tener reloj de ajedrez, llevarlo.

La cuota de inscripción es de $150 pesos para la categoría libre y de $80 pesos para las otras categorías. El registro se puede llevar a cabo mediante los siguientes números, 953 107 73 89 o al 951 285 24 25, proporcionando la siguiente información: nombre completo, fecha de nacimiento, rating nacional ritmo rápido, categoría, club de procedencia, comprobante de edad y contacto.

El sistema de competencia será basado en rating ritmo rápido, a 5 o 6 rondas, usando el programa oficial de la FIDE Swiss Manager. La inauguración del torneo será el sábado 25 de octubre a las 9:00 de la mañana, la primera ronda se jugará a las 10:00 horas, a las 11:10 comienza la segunda ronda, en tanto a las 12:20 inicia la tercera ronda, mientras que la cuarta será a las 13:30 horas.

Después de la comida, a las 15:30 horas iniciará la quinta ronda, en tanto la sexta ronda de juego se tiene programada a las 16:40 horas. El ritmo de juego es de 25 minutos + 5 segundos por jugada realizada por cada participante. La premiación es de $6,000 pesos para el primer lugar de la categoría libre, el segundo sitio recibe $3,000 pesos, mientras que el tercer lugar obtendrá $1,500 pesos.

En la sub 15, sub 12 y sub 10 el primer lugar recibe $1,200 pesos, mientras que el segundo sitio obtiene $800 pesos, y para el tercer lugar se entregan $500 pesos. En la categoría especial libre, se entregarán $500 pesos para la mejor femenil, la mejor sub 1800, mejor sub 1600, mejor no clasificado, mejor sub 17 y mejor club siglo XXI.

