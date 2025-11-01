Canal de baja presión y humedad del Golfo de México mantendrán lluvias aisladas en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias ligeras a moderadas aisladas, con tormentas ocasionales sobre la parte norte del Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan. El resto del estado se mantendrá con cielo despejado y algunas nubes.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones son derivadas de un canal de baja presión sobre el centro y sureste de México, en combinación con una ligera afluencia de aire húmedo proveniente del Golfo de México y del océano Pacífico.

Se esperan temperaturas frías al amanecer en la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Valles Centrales, con alta radiación solar durante horas centrales del día. La zona costera mantendrá buen tiempo, con brisa fresca por la tarde.

Por otro lado, el domingo 2 de noviembre se pronostica un nuevo frente frío que recorrerá el Golfo de México, ocasionando un descenso en la temperatura y evento de norte.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 31 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Mixteca, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

• Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

