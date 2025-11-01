Futuro incierto: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. Difícil la coyuntura que enfrenta la presidenta Sheinbaum a 13 meses de haber llegado a Palacio Nacional: la economía se estanca, hay agitación social; las relaciones con Estados Unidos son tensas, y los casos corrupción que involucran a Morena se multiplican

En materia de seguridad, los narcos mantienen el control en algunas regiones del país, aunque el gobierno lo niegue. Hemos llegado al extremo de que ellos ponen y quitan funcionarios municipales y hasta se apoderan de la obra pública.

La inseguridad y la violencia persisten. Los asesinatos bajan, según cifras oficiales, pero suben las desapariciones.

La Comisión Nacional de Búsqueda cifra en 14 mil 500 las personas desaparecidas o no localizadas, durante el gobierno de Sheinbaum, un 74 % más comparado con el primer año del sexenio de AMLO.

El número de desplazados ya alcanza casi 400 mil personas, según el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

En estados como Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre Mayos y Chapitos desde hace 14 meses, los asesinatos han aumentado 400 %, de acuerdo con un análisis de datos públicos hecho por CNN.

***

En el tema económico el semáforo se encuentra en rojo por primera vez desde la pandemia. El INEGI reportó una contracción del crecimiento de -0.3 % en el tercer trimestre del 2025.

Las proyecciones de crecimiento anual oscilan entre 0.5% y 1 % , a finales de 2025. Muy lejos del 4.5 % anual que México requiere para su desarrollo social y económico.

“No hay lana, no hay productividad, no estamos creciendo”, dijo una fuente del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE.)

***

Si bien las relaciones las entre México y Estados Unidos han estado marcadas por una integración profunda, hoy se encuentran en una situación de tensión controlada, por así decirlo.

Desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca –el 20 de enero de este año— las amenazas arancelarias han estado presentes.

Hay presiones por el fentanilo, la migración y, últimamente, por el apoyo al régimen cubano con petróleo, pero también con el voto en las Naciones Unidas, a favor del fin del “bloqueo” de la Isla.

Las declaraciones del magnate republicano en el sentido de que los narcos gobiernan nuestro país, agudizan las tensiones.

Su guerra marítima contra los cárteles en el Mar Caribe y el Océano Pacífico –más de 60 muertos—ha sido criticada por la presidenta. Hay preocupación por lo que pudiera hacer en México contra de los cárteles.

***

En el tema de la corrupción, Morena ha perdido autoridad moral en estos 13 meses de gobierno de Claudia Sheimbaum.

El anuario de Mexicanos contra la corrupción dice que en estos últimos 13 meses se han revelado 51 casos de corrupción grave.

Casi la mitad de esos casos (24) se originaron el el sexenio de AMLO. Cinco casos más datan del gobierno de Peña Nieto y el 41 % restante ocurrió ya con Sheinbaum en la presidencia

Muchos de los casos heredados involucran a figuras cercanas a Morena y a la 4T. Caso Adán Augusto y la Barredora, Segalmex, influyentismo, nepotismo, desvíos en programas sociales…

El más destacado es el de huachicol fiscal, calificado como “el robo del siglo”, que le ha costado al país centenas de miles de millones de pesos. La Marina, que era ejemplo de pulcritud, salió manchada

***

En el plano social, las manifestaciones se suceden unas a las otras. En la semana que termina fuimos testigos de bloqueos carreteros en distintos puntos del país, por parte de productores agrícolas y campesinos

Lo transportistas de la Ciudad de México, agrupados en el FAT, ya amenazaron con un megabloqueo si no les dan un precio de garantía justo que les permita cubrir los costos de producción.

Alegan que el alza de insumos (hasta 50% en cinco años), y la caída de los precios en el mercado internacionales, con el precio actual no les alcanza: alrededor de 4 mil 800 pesos.

El gobierno federal les ofreció 6 mil cincuenta pesos por tonelada, pero ellos exigen 7 mil 200 pesos y, en buena parte, no aflojan.

***

Pemex es un barril sin fondo. El Congreso de la Unión autorizó apoyos financieros por 136.2 mil millones de pesos para este 2025, dice México Evalúa, centro de análisis de las políticas públicas.

Pero reporta que de enero a septiembre, los recursos transferidos ascendieron a 380.6 mil millones de pesos (mmp.)

“Esto significa un 179% más de lo autorizado originalmente para todo el año”, señala.

Destaca que con este resultado, el rescate financiero a la petrolera, al tercer trimestre, superó incluso al gasto ejercido por la Secretaría de Educación, que en el mismo lapso sumó 361.1 mmp.

“En otras palabras, el país destinó más dinero a sostener a Pemex que a financiar la educación pública federal”, contrasta.

Destaca que los ingresos petroleros alcanzaron 922.4 mmdp entre enero y septiembre, un aumento de 14.7% respecto a 2024.

Pero la renta que quedó en manos del Estado fue mínima: apenas se retuvo 20%, la segunda proporción más baja de la renta petrolera en la historia reciente.

FIN.

