Hallan a masculino ejecutado en Juchitán (23:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 31 de octubre. Maniatado y con la cabeza cubierta con una bolsa de nylon, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como José Francisco, de 29 años de edad, en inmediaciones del periférico de esta ciudad zapoteca.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 21:50 horas, durante un operativo de seguridad coordinado entre los tres niveles de gobierno. En el lugar, los elementos confirmaron que la víctima presentaba huellas de violencia y se encontraba envuelta en bolsas negras, cerca de la entrada al fraccionamiento El Ángel.

Minutos más tarde, familiares del occiso arribaron al sitio y lo identificaron como vecino de la Novena Sección Cheguigo, en esta misma ciudad, quienes entre llanto y desesperación confirmaron su identidad.

En medio del dolor, los familiares irrumpieron la escena y retiraron el cuerpo de su ser querido, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer este nuevo hecho violento que vuelve a estremecer a la sociedad juchiteca.

