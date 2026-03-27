Cajera de Capufe muere luego de que trailero le regaló 2 chocolates con enervantes (20:00 h)

2026/03/26  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Kathya Josselyn, cajera de 26 años de Capufe, perdió la vida tras ingerir una barra de chocolate que le fue obsequiada por un trailero.

La mujer, trabajaba en la caseta de cobro de Acayucan, Veracruz, en el turno nocturno, y un trailero le regaló 2 chocolates, el sin desconfiar, los acepta y más tarde consume uno.

Minutos después se pone mal y muere.

Según un medio de noticias la autopsia reveló el motivo de su fallecimiento: derrame cerebro vascular por consumo de una sustancia enervante.

 

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