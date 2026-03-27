El domingo 26 de abril la “Décimo primera Mega Carrera Infantil con causa” (20:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. La unidad deportiva de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), será el escenario para realizar la “Décimo primera Mega Carrera Infantil Acreimex con causa”, evento deportivo programado para el domingo 26 de abril a partir de las 7:00 de la mañana.

Las categorías de participación son las siguientes: mini goleadores (2 a 3 años), pequeños campeones (4 a 5 años), fuerzas básicas (6 a 7 años), promesas del balón (8 a 9 años), selección juvenil (10 a 11 años), sub 13 (12 a 13 años), sub 15 (14 a 15 años), sub 17 (16 a 17 años) y corazón campeón (para niños con discapacidad). En cuanto a las distancias de participación, los mini goleadores recorrerán 25 metros, con inicio a las 7:30 de la mañana.

Los pequeños campeones correrán 50 metros, con inicio a las 7:30 de la mañana en el campo, en tanto a las 8:00 de la mañana será el turno de las fuerzas básicas con un recorrido de 100 metros, a las 7:30 de la mañana también participan las promesas del balón con una distancia de 200 metros en la pista 1, en el mismo espacio a las 8:00 horas será el turno de la selección juvenil, con un recorrido de 400 metros.

La selección juvenil tendrá que recorrer 400 metros a partir de las 8:00 de la mañana en la pista 1, mientras que la sub 13 inicia su participación a las 8:15 con una distancia de 1000 metros, la sub 15 recorrerá 2000 metros a las 7:45 de la mañana, mientras que la sub 17 compite con 3000 metros a partir de las 7:15 de la mañana, lo mismo que la categoría corazón campeón, con una distancia de 50 metros, en la pista 1.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden llevar a cabo en diversas sucursales de la caja de ahorro, los participantes deberán abrir una cuenta de ahorro en cualquiera de las sucursales, con la cantidad mínima de $50 pesos, el ahorro deberá permanecer al menos 50 días en su cuenta. Las premiaciones van de los $400 pesos hasta los $800 pesos en diversas categorías.

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