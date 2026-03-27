Descanse en paz Noelia Castillo Ramos quien recibió la eutanasia después de agresión sexual múltiple (19:30 h)

España, 26 de marzo. Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años de edad, recibió la eutanasia este jueves 26 de marzo después de una batalla legal de 20 meses para poder recibir el procedimiento.

De acuerdo con el medio de Antena 3, el proceso empezó a las 11 horas (de Ciudad de México) y duró aproximadamente 15 minutos con un cóctel de fármacos inyectados.

El caso de Noelia causó conmoción después de que el 4 de octubre de 2022 se arrojara de un quinto piso tras ser víctima de agresión sexual múltiple y quedara parapléjica por una lesión medular irreversible tras el intento de suicidio.

La joven solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) el 10 de abril de 2024 debido a que el dolor no la dejaba llevar una vida plena, “no tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, entonces no como. El dormir se me hace muy difícil. Aparte tengo dolor de espalda y de piernas”, dijo Noelia en una entrevista que dio al medio Y Ahora Sonsoles.

Años de procesos legales

El 18 de julio de 2022 la CGAC aceptó la petición, sin embargo, el padre de Noelia junto a la asociación de Abogados Cristianos retrasó el proceso durante años mediante amparos y fue hasta el 21 de enero de 2026 cuando el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los abogados del padre.

Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprobó que se llevara el procedimiento el 24 de marzo de 2026 y dejó a Noelia despedirse de sus familiares para realizar la eutanasia este jueves 26 de marzo.

Durante el proceso estuvo acompañada de su madre en la espera, pese a no estar del todo de acuerdo con la decisión, sin embargo, Noelia pidió estar sola durante la inyección.

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