Caen dos responsables de homicidio de una mujer en OXXO de Juchitán, tras robo (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. Como resultado de una acción inmediata y coordinada en investigación criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de dos personas identificadas como A.S.R., alias “Andy”, y T.G.J., por la agresión con disparo de arma de fuego cometido durante un robo en la que perdió la vida una mujer, hechos ocurridos la madrugada del 14 de noviembre afuera de una tienda Oxxo en Juchitán de Zaragoza.

La detención de A.S.R. y T.G.J. se realizó este 15 de noviembre, cuando elementos de la FGEO a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Estatal, llevaban a cabo recorridos de vigilancia y seguridad en torno a la resolución de estos hechos.

Las indagatorias revelan que la agresión contra la víctima, una mujer identificada como A.J.C.A., ocurrió afuera del estacionamiento de una tienda comercial ubicada en la colonia Infonavit Zapandú, Segunda Sección, en Juchitán de Zaragoza, en donde derivado de un robo, recibió disparos de arma de fuego que le provocaron la muerte.

Durante su aseguramiento, los elementos policiales aseguraron un teléfono celular y diversos objetos pertenecientes a la víctima, además de dosis de droga y un arma de fuego.

Las indagatorias establecen que uno de los detenidos estuvo sujeto a proceso penal por el delito de violación, obteniendo su libertad en septiembre de 2025.

La Fiscalía de Oaxaca actúa conforme a las facultades que le otorga la ley y aplica el Código Penal vigente del Estado como base de los trabajos ministeriales para evitar que los delitos queden impunes.

