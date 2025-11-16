Movimiento ‘Generación Z’ convoca otra marcha para el 20 de noviembre (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. El movimiento de la Generación Z alista nuevas protestas en la capital del país, con otra marcha para el próximo 20 de noviembre, bajo el lema “Mexicanos al grito de guerra”, que de nuevo irá del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Tras la manifestación del pasado sábado, que culminó con el derribamiento del muro que protegía Palacio Nacional y enfrentamientos con la policía, los organizadores llamaron a una nueva movilización para el próximo jueves en un post en su cuenta X.

El 20 de noviembre por la mañana, en el Zócalo se realizará el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, mientras que la marcha aún no tiene una hora definida.

Sin embargo, en sus otras redes sociales, como su servidor de Discord, la convocatoria se ha difundido ampliamente este domingo, incluso hay decenas de respuestas de jóvenes que no podrán asistir porque tienen periodo de exámenes.

También se han creado grupos de Telegrama en los que se llama a organizarse para llevar las herramientas necesarias y planear una estrategia para derribar las vallas y evitar la dispersión de los manifestantes ante la respuesta de la policía.

En su servidor de Discord, hay comentarios que llaman a ampliar las manifestaciones a otros sitios públicos con menos protección que Palacio Nacional, como el Senado o la Cámara de Diputados, y llevar a cabo acciones de irrupción violenta.

Así la Marcha de la Generación Z

El pasado sábado, tras la marcha que reunió a ciudadanos que protestaron por la violencia, un grupo de manifestantes, con herramientas como mazos, pinzas y cuerdas, derribaron el muro que protegía a Palacio Nacional y se enfrentaron por cerca de tres horas a la policía con equipos antimotines.

El saldo fue de intercambio de pedradas, lanzamientos de artefactos de gas para dispersar la protesta y alejarlos de Palacio Nacional, así como una centena de policías heridos, 40 detenidos y un número indeterminado de manifestantes heridos.

