El 7 de diciembre la “3ª. Carrera atlética Digna Ochoa” (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. En el marco del Día de los Derechos Humanos, se invita a los clubes de atletismo y al público en general, a formar parte de la “3ª. Carrera atlética Digna Ochoa Plácido”, la cual se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a partir de las 7:00 de la mañana con inicio en el Polideportivo Venustiano Carranza.

La tercera edición de la carrera atlética tendrá un recorrido de 10 kilómetros por diversas calles del Centro Histórico, tendrá como salida y meta el Polideportivo Venustiano Carranza, se convoca a los atletas en la categoría libre, tanto para la rama femenil como varonil, así como a personas con discapacidad.

La competencia atlética es totalmente gratuita, los requisitos de inscripción son únicamente llenar la cédula de registro. Se entregará un premio de $3,500 pesos para el primer lugar, para el segundo sitio se contemplan $2,500 pesos, mientras que el tercer lugar se lleva $1,500 pesos. La playera conmemorativa es de color azul con detalles en color rosa, en la parte posterior trae una frase de Digna Ochoa Plácido, la cual dice: No viviré con miedo, son otros quienes han sufrido más y sus historias deben contarse”.

La ruta de la carrera atlética inicia en el Polideportivo, toma la calle de Brasil, se incorpora a la Carretera Internacional Cristóbal Colón, sigue por la calle Manuel Ruiz, avanza a la calle de Violetas, llega a la Avenida Fuerza Aérea Mexicana, baja por la calle de las Rosas y se anexa a la Calzada Porfirio Díaz.

El contingente seguirá hasta la Avenida Juárez, la calle de Humboldt, pasarán por el andador turístico Macedonio Alcalá hasta la calle de José María Morelos, siguen por la calle 2 de abril, toman División Oriente, la Avenida Independencia, el boulevard Eduardo Vasconcelos, la calle Curtidurías, para llegar al punto de inicio.

