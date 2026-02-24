Dos personas quedan a disposición de Fiscalía de Oaxaca por fallecimiento de dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF (15:10 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación penal exhaustiva luego del incidente en el que perdieron la vida dos niñas de origen haitiano ocurrido en la Casa Hogar “Patos”, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal. Los hechos se registraron la mañana del 24 de febrero.

Como resultado de la colaboración institucional y el intercambio de información con autoridades del Sistema DIF Estatal, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y fortalecer el curso de las investigaciones, garantizando objetividad, transparencia, legalidad y pleno respeto al debido proceso.

Desde que la institución tuvo conocimiento del caso, activó los protocolos especializados y conformó un equipo multidisciplinario integrado de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, debido a la naturaleza de los hechos, que requieren una intervención integral con perspectiva de género, infancia y adolescencia.

De acuerdo con los datos emanados de los trabajos iniciales, las menores de edad estaban albergadas -junto con su madre- en el centro de transición: las niñas estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del centro de acogida, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida.

La institución procuradora de justicia ya cuenta con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, trabajos que se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección.

La Fiscalía de Oaxaca reitera que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evitar cualquier forma de impunidad, por ello, el equipo que encabeza las investigaciones trabaja los elementos de prueba bajo criterios científicos, técnicos y objetivos, a fin de construir una teoría sólida del caso para fincar responsabilidades en torno a lo ocurrido.

