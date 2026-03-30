Botín millonario: asaltantes despojan de 2.6 mdp a empresario en sucursal de Santander Santa Rosa (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Un botín de 2.6 millones de pesos, fue el saldo de un violento asalto al empresario Adrián C.A., de 68 años, cuando salía de la sucursal bancaria de Santander.

Los hechos se dieron en el estacionamiento de la institución bancaria ubicada sobre la carretera federal 190 en jurisdicción de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola.

Tras retirar la fuerte suma de dinero el empresario se disponía a subir a su unidad de motor cuando fue abordado por al menos 5 sujetos armados a bordo de dos motocicletas y le despojaron del efectivo.

Luego de obtener el cuantioso botín, los sujetos huyeron con rumbo desconocido con total impunidad.

Al lugar arribaron diversos cuerpos policiacos, al ser alertados a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5i.

Sin embargo, los responsables ya habían puesto distancia, por lo que los elementos de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones solo acordonaron el lugar para iniciar con las diligencias correspondientes.

De igual manera, llegaron efectivos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez y Estatal para implementar un operativo de búsqueda en la zona, sin resultados positivos.

La sucursal bancaria fue cerrada al público mientras se realizan las investigaciones, si el personal de la misma estuvo o no involucrado en el asalto pues ya en otras ocasiones se han dado asaltos a cuentahabientes bajo un mismo modus operandi, donde las víctimas son vigiladas y posteriormente interceptadas tras realizar movimientos bancarios.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, al tiempo de realizar el análisis de cámaras de videovigilancia del C5, así como de los comercios aledaños al lugar de los hechos con el objetivo de establecer la ruta de escape e identificar a los presuntos responsables.

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