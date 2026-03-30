VIDEO muestra que el adolescente de 15 años que mató a un compañero en Argentina era víctima de bullying (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Un video difundido en las últimas horas muestra que el adolescente de 15 años que mató a un compañero en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, en Argentina, habría sido víctima de bullying, material que ya forma parte de la investigación para esclarecer el móvil del ataque.

En las imágenes, de pocos segundos, se observa al joven sentado en su banco con la cabeza apoyada sobre la mesa.En un momento, otro estudiante le patea la silla para despertarlo, provocando que se mueva.

El registro fue incorporado a las indagatorias que buscan reconstruir lo ocurrido dentro de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”.

¿Qué sabemos del ataque armado en escuela de Santa Fe en Argentina?

El hecho ocurrió la mañana del lunes 30 de marzo, cuando el alumno ingresó armado con una escopeta que llevaba oculta en un estuche de guitarra y abrió fuego contra sus compañeros.

El ataque dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y al menos dos estudiantes heridos por perdigones.

El caso ha generado conmoción en Santa Fe, Argentina, donde autoridades analizan el entorno del adolescente tras el ataque que dejó una víctima mortal y estudiantes heridos / Foto: Especial

Así fue el ataque armado en escuela de Santa Fe en Argentina

De acuerdo con la reconstrucción, el tiroteo comenzó alrededor de las 7:15 horas, cuando los alumnos se encontraban en el patio interno del colegio para el izamiento de la bandera.

Según testimonios, el primer disparo se realizó en un baño de la planta alta, donde el agresor se encontró con la víctima.

Posteriormente, el adolescente se dirigió a la entrada, donde continuó disparando entre cuatro y cinco veces mientras otros estudiantes intentaban resguardarse o huir. Axel, compañero del agresor, relató cómo se desarrollaron los hechos.

“Disparaba sin apuntar a nadie en particular, como al que le tocaba”, describió.

También señaló que el joven habría gritado “Sorpresa” tras el primer disparo, información que fue confirmada por fuentes policiales.

La situación fue contenida por un asistente escolar que logró reducir al atacante y quitarle el arma, evitando que el ataque tuviera mayores consecuencias.

Minutos después, elementos policiales ingresaron al plantel, detuvieron al menor y evacuaron la escuela.

¿Por qué el adolescente atacó a sus compañeros con un arma en escuela argentina?

El caso ha generado conmoción en la comunidad de San Cristóbal, donde autoridades decretaron 48 horas de duelo.

El fallecido, Ian Cabrera Núñez, había cumplido 13 años el pasado 2 de enero y era alumno del mismo plantel.

Otros dos estudiantes, de 13 y 15 años, resultaron heridos, mientras que al menos seis más sufrieron lesiones al intentar escapar del lugar durante el ataque.

En medio de las investigaciones, autoridades señalaron que el agresor atravesaba una situación intrafamiliar compleja. A esto se suma la difusión del video que sugiere posibles episodios de acoso escolar.

De acuerdo con testimonios, el adolescente no había mostrado conductas violentas previas y era considerado “amable y buena onda” por sus compañeros, lo que ha generado cuestionamientos sobre las causas que derivaron en el ataque.

Mientras continúan las indagatorias, el material difundido y los testimonios recabados forman parte del análisis para determinar si existieron antecedentes de bullying u otros factores que influyeran en lo ocurrido dentro del plantel educativo en la escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, Argentina. Testimonios y un video difundido apuntan a posibles episodios de bullying contra el agresor, mientras continúa la investigación del tiroteo en San Cristóbal, Argentina / Foto: Especial

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