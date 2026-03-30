Congreso local exhorta a la Semovi a supervisar cajones destinados a personas con discapacidad en ayuntamientos de la zona metropolitana (13:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de marzo. Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la movilidad bajo principios de inclusión e igualdad, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Movilidad del Estado (Semovi) para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los ayuntamientos de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, San Sebastián Tutla y San Jacinto Amilpas, realice la supervisión de los cajones de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, tanto en espacios públicos como privados, así como la verificación de su correcta señalización conforme a la normatividad vigente.

La medida deriva del Punto de Acuerdo presentado por la diputada Cecilia Olivia Cruz Merlín, del Grupo Parlamentario de Morena, donde se establece que las autoridades deberán evaluar el número actual de estos espacios en edificios públicos, establecimientos privados y áreas de uso común; incrementar su número con base en criterios técnicos y necesidades reales; garantizar su correcta señalización y dimensiones adecuadas; y fortalecer los mecanismos de vigilancia, así como la aplicación de sanciones ante su ocupación indebida.

De acuerdo con la legisladora, estas medidas buscan eliminar barreras físicas y garantizar condiciones de accesibilidad universal que permitan a las personas con discapacidad desplazarse con seguridad, autonomía y dignidad. Indicó que corresponde a las autoridades implementar acciones afirmativas que atiendan las desventajas estructurales que enfrenta este sector de la población.

En su exposición de motivos, destacó que el derecho a la movilidad es un elemento esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la participación social, por lo que su garantía debe basarse en los principios de accesibilidad, igualdad y no discriminación, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de México y en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, la Comisión Permanente de Movilidad y Transportes consideró procedente el exhorto al señalar que la Ley de Movilidad para el Estado establece la obligación de los estacionamientos de reservar, por lo menos, un 10 por ciento de sus espacios para uso exclusivo de personas con discapacidad o movilidad limitada

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