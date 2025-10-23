Bloquean la carretera costera Salina Cruz–Huatulco por constantes fallas de energía eléctrica (12:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 23 de octubre. Habitantes de la comunidad de Morro Mazatán instalaron este miércoles un bloqueo sobre la carretera federal costera 200 Salina Cruz–Huatulco, en protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan desde hace varios días a las familias de la zona.

Los manifestantes denunciaron que los apagones son frecuentes y que, a pesar de los múltiples reportes realizados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha brindado una solución definitiva.

Indicaron que las interrupciones en el servicio han provocado daños en aparatos electrodomésticos y pérdidas económicas en comercios locales.

Con pancartas y consignas, los pobladores exigieron la intervención inmediata de la CFE para restablecer un servicio eléctrico continuo y de calidad.

Señalaron que la falta de atención ha generado malestar generalizado entre las comunidades costeras, que padecen cortes prolongados sin previo aviso.

El bloqueo mantiene interrumpida la circulación sobre la importante vía que comunica a Salina Cruz con Huatulco, afectando el tránsito de vehículos particulares y de carga.

Los habitantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades federales y una solución definitiva al problema eléctrico en la región.

