Supervisores y jefes de sector de la S-22 bloquean el crucero de fonapas (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Supervisores y jefes de sector de la Sección XXII del CNTE bloquean el crucero de fonapas para exigir al Gobierno y a su dirigencia solución a sus demandas.

Los inconformes quienes iniciaron semanas atrás sus protestas en la ciudad encabezados por el ex líder magisterial Erangelio Mendoza, hasta el momento no han llegado a un acuerdo con las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública para levantar su plantón que mantienen en el corredor del Palacio de Gobierno.

Esta mañana, con varios camiones del transporte urbano impiden la circulación en esa importante vía que comunica la parte norte con el centro de la ciudad capital.