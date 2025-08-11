Tragedia en Ciudad Ixtepec, joven pierde la vida tras caer de puente (12:45 h)

Edwin Meneses

Ciudad Ixtepec, Oax. 11 de agosto. Un lamentable suceso en el Puente de Fierro, que conecta el barrio Picacho con la colonia Estación de Ciudad Ixtepec, se registró esta mañana donde un joven de 17 años perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la mañana, donde testigos alertaron a las autoridades tras observar la presencia del joven en la zona del puente.

Lamentablemente, al llegar los cuerpos de emergencia, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La persona fue identificada como Emir de Jesús R. G., estudiante y vecino del barrio Picacho.

Su pérdida ha causado consternación entre familiares, vecinos y comunidad estudiantil, quienes lo recuerdan como un joven tranquilo y respetuoso.

Autoridades correspondientes acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y abrir una carpeta de investigación.

