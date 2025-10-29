Bloquean acceso en San Mateo del Mar por falta de energía eléctrica en Huazantlán del Río (21:15 h)

Edwin Meneses

San Mateo del Mar, Oax. 28 de octubre. Habitantes de la comunidad de Huazantlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar, en la zona Huave, mantienen bloqueado el acceso principal a este municipio ikoots, en protesta por la falta de energía eléctrica que los ha dejado sin servicio por más de 24 horas.

Los inconformes denunciaron que, pese a los constantes reportes ante la Comisión de Federal de Electricidad, no han recibido atención ni solución al problema, lo que ha generado molestia y desesperación entre las familias afectadas.

Ante la falta de respuesta, los habitantes decidieron instalar un bloqueo total como medida de presión, asegurando que no se retirarán hasta que las autoridades municipales y estatales intervengan para restablecer el suministro eléctrico en la comunidad.

La protesta continúa activa durante esta noche, mientras los pobladores demandan una solución inmediata que les permita retomar sus actividades cotidianas. Se espera que en las próximas horas se establezca un diálogo con representantes del ayuntamiento de San Mateo del Mar para atender el conflicto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir