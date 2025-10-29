¿Abren los bancos este 1 y 2 de noviembre 2025? (21:19 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Este fin de semana será la celebración del Día de Muertos y seguramente te estarás preguntado si algunos servicios que habitualmente están disponibles los fines se semana verán interrumpidas sus labores este 1 y 2 de noviembre .

¿Son festivos el 1 y 2 de noviembre? ¿Habrá bancos?

¿Abren los bancos este 1 y 2 de noviembre 2025?

No hay puentes ni días de descanso obligatorio relacionados con el Día de Muertos. Sin embargo, el viernes 31 de octubre, los estudiantes de educación básica no tendrán actividades debido a que será la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE). Como este año, las celebraciones caen en fin de semana, los servicios y oficinas de gobierno trabajarán de manera normal. Las sucursales bancarias que abren los sábados operarán de manera normal este 1 de noviembre. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que el único día inhábil de los bancos durante el onceavo mes del año es el lunes 17, debido a la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana. Para saber qué sucursales son las que dan servicio los fines de semana es importante llamar a tu banco para que te den información al respecto, pues los horarios cambian, y en algunas ocasiones hay restricciones en operaciones. Sin embargo puedes hacer uso de cajeros o en las aplicaciones de tu institución financiera sin restricciones de horario. Los bancos que tienen algunas sucursales abiertas los sábados son BBVA, Scotiabank, Inbursa, Banamex, Banorte y Santander principalmente.

Expansión

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir