Choque frontal deja cuatro muertos en la supercarretera a la Costa (21:10 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Cuatro personas muertas saldo de un accidente en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla.

Según versiones, el exceso de velocidad y los derrumbes en la zona habrían sido la causa del percance.

Los hechos fueron confirmados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) quien informó del cierre de circulación en el kilómetro 73 de esa importante vía que comunica la capital con la Costa oaxaqueña.

Hasta el momento no se tienen mayores datos sobre las personas fallecidas en el accidente por choque frontal entre un coche Volkswagen New Beetle y otro auto compacto al impactarse en un derrumbe que hay en la carretera.

Usuarios de la autopista han señalado el abandono y falta de mantenimiento de parte del Gobierno federal a esta importante vía pese a ser uno de los más caros.

Por otro lado, la Policía Vial Estatal tomó conocimiento de un accidente sobre la carretera federal 190 en el kilómetro 53+800 en jurisdicción de Santiago Matatlán. Los hechos se dieron alrededor de las 18:00 horas, por lo que se trasladaron al paraje conocido como nueve puntas para verificar que en el lugar, un vehículo de motor se había salido del camino y volcado con las siguientes características marca Volkswagen tipo Sedan color rojo con placas del estado de Oaxaca. Personal de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tlacolula de Matamoros, manifestó que en el lugar se encontraba una mujer que fue identificada como Katia M. D. P. M., de 29 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales. Se desconoce la identidad del conductor ya que no se encontraba en el lugar. Como primer respondiente se encontraba la Policía Municipal de Santiago Matatlán y la Guardia Nacional División Caminos, mientras que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el levantamiento del cuerpo.

