Beneficia Daniela Taurino con bultos de maíz a mujeres  de San Sebastián Tutla dedicadas a la elaboración de tortillas y su derivados (17:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 1 de octubre. En el marco del “Día Nacional del Maíz”, la diputada local del distrito XII, Daniela Taurino, entregó bultos de maíz a mujeres de la comunidad indígena zapoteca de San Sebastián Tutla.Las mujeres beneficiadas por dicho apoyo, son personas que se dedican a la venta de tortillas, atole, nicuatole, y demás derivados del maíz.

Conmemorar el “Día Nacional del Maíz” es un recordatorio con nuestra historia y cultura de México y Oaxaca, ya que por siglos ha sido la base del desarrollo económico, social y cultural, expresó Daniela Taurino.

“Honramos un alimento fundamental para las y los oaxaqueños, el maíz es orgullo, identidad y sustento de todas y todos los oaxaqueños, un beneficio directo a su economía y materia prima de su labor”, finalizó.

