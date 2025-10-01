Beneficia Daniela Taurino con bultos de maíz a mujeres  de San Sebastián Tutla dedicadas a la elaboración de tortillas y su derivados (17:30 h)

2025/10/01  De Redacción ADN
0


San Raymundo Jalpan, Oax. 1 de octubre. En el marco del “Día Nacional del Maíz”, la diputada local del distrito XII, Daniela Taurino, entregó bultos de maíz a mujeres de la comunidad indígena zapoteca de San Sebastián Tutla.

Las mujeres beneficiadas por dicho apoyo, son personas que se dedican a la venta de tortillas, atole, nicuatole, y demás derivados del maíz.

Conmemorar el “Día Nacional del Maíz” es un recordatorio con nuestra historia y cultura de México y Oaxaca, ya que por siglos ha sido la base del desarrollo económico, social y cultural, expresó Daniela Taurino.

“Honramos un alimento fundamental para las y los oaxaqueños, el maíz es orgullo, identidad y sustento de todas y todos los oaxaqueños, un beneficio directo a su economía y materia prima de su labor”, finalizó.

#DT #DistritoXII #DanielaTaurino #SantaLucíadelCamino #LXVILegislatura

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Morena y aliados se imponen en comisiones y avalan la reforma a la Ley de Amparo (17:02 h)

 Ciudad de México, 1 de octubre. Morena y aliados se imponen en comisiones y avalan la reforma a la Ley de Amparo. Y...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: