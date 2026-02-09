Beca Rita Cetina para primaria 2026: Mario delgado revela pago de $2,500 para útiles y uniformes (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó sobre el avance en la entrega de la Beca Universal Rita Cetina. Los estudiantes de secundaria que recibieron su tarjeta en enero comenzarán a obtener los depósitos a partir de febrero de 2026. Paralelamente, se pondrá en marcha la nueva versión de esta beca para el nivel primaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo de estas becas universales es lograr igualdad en el acceso a la educación pública. Para primaria, se trata de un apoyo único anual de 2,500 pesos por alumno, destinado específicamente a la adquisición de útiles y uniformes escolares, beneficiando a más de 8.4 millones de estudiantes.

Calendario de depósitos de la Beca Rita Cetina para secundaria

Los alumnos de secundaria que ya cuentan con la tarjeta del programa comenzarán a recibir los depósitos correspondientes a partir de febrero de 2026. La SEP inició la entrega de estas tarjetas a más de un millón de estudiantes durante el mes de enero, proceso que fue el prerrequisito para activar los pagos.

Los depósitos se realizarán de manera gradual durante este mes, conforme se complete la distribución física de los plásticos y se active cada cuenta individual.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina está abierta para estudiantes de secundaria. / Foto: Especial

Beca Rita Cetina para primaria: monto, fecha y asambleas informativas

Para los estudiantes de primaria (de primero a sexto grado) en escuelas públicas, la beca consiste en un apoyo único anual de 2,500 pesos por cada alumno. Este recurso está etiquetado para la compra de útiles y uniformes escolares. El proceso de información y registro ya está en marcha:

Monto: $2,500 pesos (un pago único por ciclo escolar).

Asambleas informativas: Estas reuniones para padres y tutores iniciaron el 3 de febrero de 2026 en las primarias públicas de todo el país.

Beneficiarios proyectados: 8 millones 417 mil alumnos.

Objetivo: Las asambleas tienen como propósito explicar a las familias el procedimiento para recibir y cobrar el apoyo de manera directa.

Otras becas en activo: Gertrudis Bocanegra y crecimiento histórico

Además de la Rita Cetina, otros programas de becas se encuentran en fase de implementación:

Beca Gertrudis Bocanegra (Michoacán): Ya comenzó la entrega de tarjetas a más de 44 mil becarios en el estado. Este apoyo es de $1,900 pesos bimestrales. Crecimiento en cobertura: La SEP reportó que el número total de becarios en el país pasó de 7.2 millones en 2019 a una proyección de 22.8 millones para 2026, con una inversión total que supera los 140 mil millones de pesos en diversos programas de becas.

Para los estudiantes de primaria (de primero a sexto grado) en escuelas públicas, la beca consiste en un apoyo único anual de 2,500 pesos por cada alumno. / Sep

La Beca Universal Rita Cetina representa un apoyo económico directo para las familias con hijos en educación básica pública. La fase de depósitos para secundaria inicia en febrero, mientras que el despliegue para primaria avanza con las asambleas informativas que comenzaron a principios de mes.

Es fundamental que los padres de familia de estudiantes de primaria asistan a las asambleas convocadas en sus escuelas para conocer los detalles del trámite. Para los beneficiarios de secundaria, la recomendación es estar atentos a los depósitos en sus tarjetas durante las próximas semanas.

