Con el Gobierno de Salomón Jara la movilidad en Oaxaca se ordena y es accesible con sistema de transporte seguro (12:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de febrero. Como parte de la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Salomón Jara Cruz, la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco Ramírez resaltó los avances en materia de ordenamiento del transporte público, atención ciudadana y mejora constante en el trámite de servicios relacionados.

“Durante esta administración nos hemos enfrentado a un rezago de más de 20 años tanto en el sector transportista, como en políticas públicas. Trabajando como nunca por Oaxaca, impulsamos la movilidad bajo tres principios fundamentales: seguridad, inclusión y sostenibilidad”, puntualizó.

Al comparecer ante la Comisión Permanente de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Nolasco Ramírez destacó que, en 2025, con el programa Canje de Placas se actualizaron 235 mil 152 vehículos, lo que representó un incremento del 82 por ciento respecto al 2020.

También se consolidó el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, que movilizó en promedio a 44 mil 888 personas durante 2025. Este servicio está integrado por 35 rutas interconectadas puestas en operación gradualmente; así como la adquisición de 232 unidades nuevas y tecnología vinculada al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

En materia de seguridad, la dependencia realizó 423 operativos de Transporte Seguro en cinco regiones del estado, en los cuales se verificaron 33 mil 773 unidades y aseguraron 674 vehículos irregulares. Como parte del Programa de Regulación del Transporte Público, se llevaron a cabo 12 censos técnicos en 49 municipios prioritarios, contabilizando 6 mil 568 unidades de mototaxi.

Para garantizar acceso ágil a diversos trámites, la Primavera Oaxaqueña habilitó el Mega Módulo de Atención en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), donde se atendieron a 51 mil 622 personas. Asimismo, se aperturaron nuevos espacios en San Gabriel Mixtepec y Santa Catarina Juquila, con el objetivo de acercar servicios a la población a sus lugares de residencia.

A través del programa Tu Módulo Móvil, se brindaron licencias y emplacamiento a 3 mil 792 personas en diversas localidades de la entidad.

Con la estrategia estatal Calles Seguras para la Paz y el Bienestar, se presentó la Norma Técnica de Calles del Estado de Oaxaca; el Manual de Diseño de Espacio Público y Calles; así como la Guía Senderos de Paz. También, se desarrollaron 11 proyectos de intervención vial en Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, beneficiando a más de 153 mil habitantes.

En el rubro de capacitaciones, se impartieron 230 cursos en “Normatividad para una movilidad segura e incluyente”, donde participaron más de 11 mil 225 concesionarias y concesionarios; y mediante el programa “En Oaxaca Nos Movemos Seguras”, se realizaron 58 capacitaciones con perspectiva de género, a las cuales acudieron 2 mil 135 personas.

