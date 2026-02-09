Egresados de la Universidad Benito Juárez bloquean la Oaxaca–Istmo por falta de validez en sus títulos (13:00 h)

Edwin Meneses

Jalapa del Marqués, Oax. 9 de febrero. Alumnos y egresados de la Universidad “Benito Juárez García”, con sede en Jalapa del Marqués, iniciaron este día una protesta para exigir la validez oficial de sus títulos y cédulas profesionales, al señalar que los documentos entregados no cuentan con reconocimiento académico formal.

Los inconformes aseguran que esta situación pone en riesgo su futuro laboral y profesional, tras haber concluido satisfactoriamente sus estudios.

Las generaciones egresadas hicieron un llamado al pueblo en general para sumarse a la manifestación que se desarrolla a las afueras de las instalaciones de la institución, donde demandan una respuesta clara y puntual por parte de las autoridades educativas.

Señalan que han agotado los canales internos de diálogo sin obtener una solución concreta.

Como medida de presión, los estudiantes iniciaron un bloqueo sobre la carretera federal Oaxaca–Istmo, a la altura del restaurante “El Camino”, en Jalapa del Marqués, afectando la circulación vehicular en esta importante vía de comunicación.

La acción ha generado congestionamiento en la zona, por lo que se recomienda a automovilistas tomar rutas alternas.

Los manifestantes reiteraron que su lucha no es política, sino académica, y que únicamente buscan certeza jurídica sobre sus títulos y cédulas profesionales.

Advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta oficial que garantice la validez de sus documentos y el respeto a su formación profesional.

