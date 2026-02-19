Bachoco Tiendas gana relevancia ante el reto de distribución de proteína en México (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Con un consumo de proteína animal que alcanzó 2.8 millones de toneladas en 2024, México enfrenta un escenario donde la eficiencia logística y el acceso directo al consumidor se vuelven factores estratégicos para el sector pecuario.

El crecimiento sostenido en la demanda de proteína animal ha puesto presión sobre las cadenas de suministro, obligando a las compañías del sector a fortalecer sus modelos de producción y distribución para garantizar disponibilidad, frescura y precios competitivos.

En este contexto, Grupo Bachoco ha reforzado su modelo de integración vertical, desde la producción hasta el punto de venta, apostando por un esquema que reduce intermediarios y optimiza la cadena de valor.

A través de sus 115 Bachoco Tiendas en el país, la compañía consolida una red de distribución directa que acerca al consumidor una oferta multiproteína que incluye pollo, cerdo, huevo, res y pescados, además de productos complementarios.

Este formato no solo responde a una tendencia de diversificación en el consumo, sino que fortalece la eficiencia logística en un entorno donde la trazabilidad, el abasto constante y la frescura son diferenciadores clave.

Más allá del canal comercial, las Bachoco Tiendas se posicionan como un componente estratégico dentro de la infraestructura de distribución nacional, en un momento donde la demanda de proteína animal mantiene una tendencia al alza y exige mayor coordinación entre producción, logística y punto de venta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir