Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero.Falleció el artista Roger von Gunten este 18 de febrero. El pintor pereció en su casa en Tepoztlán, Morelos, y acompañado por su familia, confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este 29 de marzo habría cumplido 93 años.

Von Gunten fue miembro de la generación de la Ruptura y apenas a inicios de mes se inauguró una exposición homenaje en el Museo de Cuernavaca.

“Su obra influyó de manera significativa en las artes visuales de nuestro país y en diversas generaciones de artistas”, escribió el INBAL en su cuenta de X.

Pintor y escultor, Roger von Gunten nació en Zürich, Suiza, en 1933. En la década de los 50 viajó a América Latina impulsado por el deseo de vivir una aventura: recorrer la carretera Panamericana hasta la Patagonia. Sin embargo, México lo cautivó al grado que terminó echando raíces y mudándose en 1957. Fue hasta 1980 que obtuvo su nacionalidad mexicana.

Roger von Gunten, pintor suizo; residió en México desde la década de los cincuenta. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Von Gunten se dedicó a la pintura motivado por su padre. Estudió arte y diseño gráfico en Zürich Kunstgewerbeschüle, donde uno de sus profesores perteneció a la Bauhaus. Al mudarse a México, continuó en la Universidad Iberoamericana.

Su primera exposición la hizo en Suiza, en 1956. Ya en México, comenzó su trayectoria en la galería Antonio Souza y eventualmente presentaría más de 120 exhibiciones, siendo las últimas en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), en 2021, otra en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue en 2023 para celebrar su 90 aniversario, y finalmente en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que tiene dos semanas de inaugurada. Su arte forma parte de colecciones de museos como el Museo de Arte Moderno.

“La pintura es para mí un oficio creativo y concreto. Basta utilizar los elementos visuales de color, forma y técnica manual para materializar una imagen en la que el mensaje interior pueda transmitirse a aquel espectador capaz de contemplarla de forma participativa. Creo que la cultura representa el esplendor innato de la consciencia humana, aquel que ilumina el cielo como un arcoíris a través de las diferentes disciplinas artísticas”, dijo von Gunten sobre su quehacer artístico.

Información y Foto de: EL UNIVERSAL

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir