En 2025 los mexicanos redujeron su asistencia al cine (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. En 2025, los mexicanos redujeron su asistencia al cine, profundizando una tendencia de desaceleración que afecta a exhibidores, distribuidoras y productores nacionales, según datos publicados por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

De acuerdo con cifras de Comscore Movies publicadas por la cámara, la taquilla en México sumó 14,983 millones de pesos (mdp) durante 2025, lo que representa una caída anual de 8.45% frente a 2024.

La asistencia tampoco logró recuperarse. En total se vendieron 203 millones de boletos en el año, es decir, 6.86% menos que el año previo.

Asistencia a salas de cine por debajo de niveles prepandemia

El dato más revelador es que la asistencia permanece 42.29% por debajo de los niveles observados antes de la pandemia, reflejando un cambio estructural en hábitos de consumo.

En promedio, cada habitante acudió 1.5 veces al cine durante 2025, cifra que implica una contracción cercana a 46% respecto a los registros previos a la crisis sanitaria.

Aunque algunos meses mostraron repuntes, como abril y mayo, la segunda mitad del año registró menor dinamismo, afectando los ingresos totales del sector exhibidor.

El precio promedio del boleto continuó ajustándose por inflación, pero el incremento no compensó la menor asistencia, presionando los márgenes operativos de complejos cinematográficos.

Asistencia la Cine en 2025

Cine mexicano enfrenta mayor contracción en ingresos y boletos

El segmento nacional reportó una caída más profunda. La taquilla de cine mexicano fue de 653 millones de pesos en 2025, lo que representó un desplome de 51.54%, respecto a los niveles previos a la pandemia, evidenciando los retos para la producción y distribución local.

En términos de asistencia, las películas mexicanas vendieron nueve millones de boletos, una disminución de 69.05% frente al periodo prepandemia.

Pese a que en 2025 se estrenaron 575 películas en total, incluyendo 109 mexicanas, el mayor volumen de títulos no se tradujo en recuperación sostenida.

El aumento del streaming, cambios en preferencias de entretenimiento y presión en el gasto familiar explican el creciente desinterés por acudir a salas tradicionales de cine, señala Canacine.

De acuerdo con los resultados al 31 de diciembre, cuatro grandes distribuidoras concentraron la mayor parte de los ingresos en 2025.

Según el reporte, quien dominó el mercado con un 40% fue Warner Bros, en segundo lugar con el 26% Walt Disney, el 20% Universal y 17% Sony, respectivamente . Esta estructura refleja un dominio claro de los principales estudios internacionales en la cartelera nacional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir