Arranca Salomón Jara nueva ruta RC-13 “Yuku Tay” del BinniBus en Oaxaca (10:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., 28 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo de inicio de la nueva ruta del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus RC-13 “Yuku Tay”, que enlaza al Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), a favor de 4 mil 300 personas usuarias.

El Mandatario estatal destacó que todas las unidades cuentan con cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i Oaxaca), lo que permite conocer su ubicación y monitorear lo que ocurre en su interior para prevenir robos, asaltos, acoso y actos de violencia.

“Hoy iniciamos un servicio para todas y todos. Es una deuda que se tenía con el pueblo de Oaxaca. Seguiremos trabajando de manera incansable para consolidar un sistema de transporte público eficiente, accesible y al alcance de todas y todos”, expresó.

La ruta cuenta con siete unidades y contempla un recorrido de 31.43 kilómetros por circuito con 93 paradas oficiales: 44 de ida y 49 de regreso.

“Yuku Tay”, que en lengua mixteca de la Costa significa Cerro Sagrado, brinda servicio de 6:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo; con una tarifa general de 8 pesos; personas mayores y estudiantes con credencial vigente, 4 pesos; mientras que las personas con discapacidad viajan de manera gratuita.

En su oportunidad la directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban mencionó que este recorrido beneficiará a la niñez y juventudes que reciben tratamiento en el CRIT, lo que representa un apoyo directo para las familias que requieren traslados seguros y accesibles hasta las instalaciones.

Con la incorporación de la RC-13, el BinniBus suma 22 rutas en operación.

