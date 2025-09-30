Avanza renovación de Comités Vecinales en Oaxaca de Juárez con amplia participación ciudadana (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria y promover una participación activa desde los territorios, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Barrios y Colonias de la Secretaría de Gobierno y Territorio, llevó a cabo este domingo 28 de septiembre la renovación de Comités Vecinales y Comisiones Auxiliares en diversas colonias de la capital.

Vecinas y vecinos de las colonias Benito Juárez, Lomas de San Jacinto Sector 2, Fraccionamiento Vista Hermosa Primera Sección, así como de Lomas de San Jacinto Sectores 5 y 7, participaron de manera ordenada en un ejercicio democrático que fortalece la vida comunitaria, la corresponsabilidad y la toma de decisiones colectivas.

Los Comités Vecinales son instancias fundamentales para canalizar las necesidades y propuestas de cada colonia, ya que colaboran directamente con el gobierno municipal en la atención de servicios, obras y acciones que inciden en el bienestar de las familias.

Con esta jornada, el gobierno municipal que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva reafirma su compromiso con una gobernanza cercana, incluyente y participativa, que reconoce el papel protagónico de la ciudadanía en la construcción de una ciudad más justa y solidaria.

