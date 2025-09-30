Diócesis de Huajuapan alerta sobre estafa usando nombre del obispo (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 30 de septiembre. La presidenta de la Comisión Diocesana para la Pastoral de las Comunicaciones Sociales, Ángeles Márquez Urbano, alertó a los católicos de presuntas estafas a nombre del Obispo de Huajuapan, Miguel Ángel Castro Muñoz.

Indicó que hace unos días, por medio de correos electrónicos y la página oficial de Facebook de la Diócesis de Huajuapan, católicos denunciaron que fueron visitados a sus domicilios por personas que están usando el nombre del obispo o de la diócesis, para que les pueden comprar ciertos artículos religiosos a precios excesivos.

“Nosotros estamos detectando, pues que están lucrando con la fe de las personas, ya que como iglesia no tenemos un grupo, que se dedique a hacer esta actividad, los productos religiosos, imágenes, etcétera, tenemos sitios establecidos, como las tiendas, en donde se ofrecen a los feligreses”, aseguró.

Reveló que se trata del grupo llamado Movimiento Católico Juvenil, que ofrece diversos productos, como una biblia edición de lujo, así la llaman ellos, con un costo superior al que se vende en las tiendas autorizadas por la iglesia.

Márquez Urbano señaló que detectaron que las personas que integran dicho movimiento, están operando en comunidades como San Juan Bautista Acatlán, Tamazulapam y Huajuapan de León.

“Cuando la iglesia ha solicitado algunos donativos, son a través de las parroquias, de los grupos o movimientos establecidos o reconocidos, dentro de nuestra estructura diocesana. Propiamente, estos documentos van membretados, sellados e incluso firmados por los párrocos, cuando es el caso. En esta situación, nos reportaron que no es ningún grupo o movimiento por parte de nuestra Diócesis, quien está realizando este tipo de ventas, sobre todo a costos tan elevados”, subrayó.

Sostuvo que el Movimiento Católico Juvenil no está reconocido dentro de la estructura diocesana, motivo por el cual, como diócesis decidieron alertar a los ciudadanos católicos para no caer en este tipo de estafas.

Dijo que las personas pueden analizar el costo de los artículos que les ofrecen, que incrementa cuando se vende a crédito, cuyo precio es menor al adquirirlo en las tiendas reconocidas por la Diócesis de Huajuapan.

