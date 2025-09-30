Ante falta de atención a sus demandas, supervisores y jefes de sector de la S-22 anuncian bloqueos hoy martes (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Tras instalarse ayer en plantón permanente el zócalo capitalino y pernoctar en el corredor del Palacio de Gobierno, supervisores y jefes de sector afiliados a la Sección del SNTE anuncian bloqueos en diverso cruceros de la ciudad ante la falta de atención por parte de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

El profesor Erangelio Mendoza manifestó en conferencia de prensa que hasta el momento no han sido atendidos por ningún funcionario del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña a sus demandas.

Por ello, dijo que, ante la falta de avances en sus exigencias, llamó a sus compañeros a mantenerse atento a las indicaciones para realizar diversas acciones como medida de presión para ser atendidos, “a todos los compañeros trabajadores de la educación les decimos que estén atentos de todos estos acontecimientos sobre todo el nivel de primaria, directores, supervisores, jefes del sector, ahorita se va a accionar en buena parte”.

De igual manera, informó que maestros de Tuxtepec se está movilizando porque la Sección 59 está tomando módulos o escuelas de la Sección 22, “esta responsabilidad la tiene Emilio Montero, la Unidad de primaria que esté en Jalatlaco, nosotros le exigimos a Salomón Jara que resuelve el caso”.

Indicó que de 2015 a la fecha se acumularon 110 plazas de Educación Primaria, que tienen presupuesto, “no le estamos pidiendo nada a Mario Delgado, ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, el presupuesto ya está”.

Informó que el plantón es de manera permanente hasta que sean atendidos sus demandas, “lo reitero otra vez, los responsables son Salomón Jara, el director del Ieepo, Mario delgado y también la Secretaría del Trabajo Federal, por la conformación de un nuevo Comité Ejecutivo sindical nacional, El Sindicato Nacional al Servicio de la Educación (SENSE), con la intención de estar sobre la 22 y le decimos desde aquí que detrás de esos están los Cheppi, Azael Sibaja Mendoza y aquí en Oaxaca, Dominga y kleiver”.

Los responsabilizó de cualquier agresión que tengan sus compañeros de la Sección XXII y de igual manera dijo, “no aceptamos el reajuste de personal que está haciendo porque no hay bilateralidad, no le cuesta nada el Ieepo, es un elefante blanco para nosotros”.

