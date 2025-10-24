Avanza la segunda etapa del programa “Tache al Bache” en Oaxaca de Juárez (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. El Municipio de Oaxaca de Juárez informa que continúa con paso firme la segunda etapa del programa de Bacheo y Reencarpetamiento “Tache al Bache”, implementado en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca.

Los trabajos avanzan en tres frentes activos, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de tránsito en las principales avenidas y colonias de la ciudad.

El primer frente comprende las Avenidas Tecnológico y Monte Albán, hasta la carretera a Atzompa; una vialidad estratégica que conecta la zona norte con el poniente de la capital y registra alta afluencia vehicular y transporte público.

El segundo frente se desarrolla sobre el Periférico y calles colindantes, abarcando la Calzada Madero, Niños Héroes y la zona del Parque del Amor. Este tramo, con intenso flujo vehicular, forma parte del corredor estructural que comunica al centro urbano con las colonias del sur.

El tercer frente se concentra en la Calle Corpus Christi, en la Agencia de Policía de Cinco Señores, y la Avenida Jorge L. Tamayo, en la Agencia de Candiani; zonas de alta densidad habitacional y universitaria donde se rehabilita la carpeta asfáltica y se atienden los puntos más deteriorados.

El programa “Tache al Bache” contempla la intervención integral de cuatro zonas prioritarias de atención: Centro, Sur, Norte y Este, así como de las agencias municipales de Candiani, Cinco Señores, San Martín Mexicápam, Montoya, Donají y San Luis Beltrán, con un periodo de ejecución estimado del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2025 .

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura vial y garantizar calles más seguras, limpias y transitables para las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez.

