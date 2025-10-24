¡Y sigue la mata dando en la región triqui!, matan a otro del MULT (12:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Continúa la violencia enlutando hogares en la zona triqui, en donde un militante más del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui fue asesinado la tarde de ayer en la Mixteca oaxaqueña.

Según versiones señalan que la víctima fue identificado como Celso V. D., quien perdiera la vida a causa de lesiones producidas por arma de fuego al interior de su vehículo.

Los hechos se dieron cuando el ahora occiso viajaba a bordo de su unidad de motor cerca del paraje “Tres Cruces”, sobre la carretera que comunica la comunidad de “El Carrizal” con la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca.

Según los datos policíacos que circulan, señalan que sujetos fuertemente armados descargaron sus armas en la humanidad de Celso, muriendo en el lugar por la gravedad de sus lesiones, pues presentaba varios impactos de bala en el cuerpo.

Sin embargo, hasta el momento la dirigencia colectiva encabezada por Octavio de De Jesús Díaz, no se ha pronunciado al respecto.

Pese a los constantes llamados a la reconciliación entre integrantes del MULT, MULTI y Ubisort siguen los asesinatos de sus miembros sin que se dé el tan anhelado paz en la región triqui.

Ayer, en el aniversario 15 del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, dirigente máximo del movimiento marcharon en calles de la ciudad los adheridos a la Organización 23 de Octubre, y más tarde, fueron recibidos por el gobernador Salomón Jara Cruz para tocar asuntos relacionados con el caso, así como temas de su pliego de demandas sociales, de justicia, educativas y de infraestructura.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir