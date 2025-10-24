Pescadores de las Salinas del Marqués se manifiestan en la Terminal Marítima de Pemex por derrame de hidrocarburos (11:20 h)

Salina Cruz, Oax. 24 de octubre. Luego de denunciar un derrame de hidrocarburos ocurrido el pasado 17 de octubre en sus playas, este viernes un grupo de pescadores ribereños y habitantes de la agencia municipal Las Salinas del Marqués, perteneciente a Salina Cruz, se manifestaron frente a las instalaciones de la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir atención a las afectaciones.
Portando cartulinas con mensajes como “Pemex, ya basta de contaminar”, “Queremos una mesa de diálogo” y “Ya no afectes más a las Salinas del Marqués y a la pesca”, los manifestantes se concentraron en la colonia San Pablo, frente a la terminal marítima, para hacer visible su inconformidad.
El movimiento fue encabezado por alrededor de 300 pescadores pertenecientes a nueve cooperativas pesqueras, entre ellas “Costa del Marqués” y “Delfines de Salina Cruz”, quienes demandaron una respuesta inmediata de Pemex ante los daños ocasionados por el derrame.
Marcos García y Adeyda Gallegos Reyes, representantes de las cooperativas, señalaron que su principal exigencia es establecer una mesa de diálogo con la empresa productiva del Estado, a fin de discutir las afectaciones provocadas por el siniestro y restituir los apoyos que Pemex dejó de otorgar, como los 100 litros de gasolina por pescador, recurso que permitía a las embarcaciones salir a faenar.
Los pescadores denunciaron que el derrame ha contaminado tanto la playa como la laguna de Las Salinas del Marqués, lo que les impide realizar sus actividades diarias y afecta directamente su economía familiar.
Indicaron además que no es la primera vez que enfrentan este tipo de incidentes, y que en ocasiones anteriores han tardado hasta tres meses en poder retomar sus labores.
Por ello, exigieron a Pemex y a las autoridades municipales atender de inmediato el problema y aplicar medidas que remedien los daños ambientales y económicos ocasionados.
Deja un comentario