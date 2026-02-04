Adán, su relevo, y Andrea: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Fue la primera sesión de Adán Augusto como senador de infantería. Los reporteros de la fuente lo entrevistaron en su escaño, antes de iniciar con la agenda del día.

Tema reiterado de la charla fue su relevo como coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en el Senado.

El tabasqueño se aferra a la versión de que no lo relevaron del cargo, sino que fue su decisión renunciar.

No le queda de otra. Ni modo que contradiga a la presidenta Sheinbaum. Cuestión de guardar las apariencias de que hay división de poderes.

Un reportero de la fuente le preguntó si con su relevo afectará las aspiraciones de la senadora Andrea Chávez, cercana a él, de ser gobernadora de Chihuahua.

Respondió: ”la senadora Chavez ha sido objeto de una campaña de infundios, denostaciones. Es la mejor posicionada rumbo a la candidatura del gobierno del Estado. Piensan algunos que inundando las redes con notas como esas la van a descarrilar.”

Y agregó algo que no va a gustar en Palacio Nacional:

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora. Chihuahua ya se merece un buen gobierno.”

Sheinbaum, por cierto, descalificó las versiones de que su gobierno investiga a Adán por sus vínculos con La Barredora y/o los señalamientos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal…

“¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa”, afirmó la presidenta.

***

Otro ambiente se respiró ayer en el Senado en el primer día de sesiones sin Adán en la presidencia de la Jucopo, órgano de gobierno de la Cámara Alta.

La llegada de Ignacio Mier a ese cargo trajo aparejada la esperanza de que habrá cambios positivos en las formas.

No decimos que de fondo, porque la aplanadora de Morena seguirá disciplinada a los dictados de Palacio Nacional.

Los senadores, sin embargo, confían en que no habrá más decisiones a “rajatabla”; ni reuniones de la Jucopo de 10 o 15 minutos.

Mier ya les informó que éstas se llevarán a cabo todos los lunes y no el día de la sesión, como se acostumbraba con Adán.

Legisladores de la oposición también saludaron la llegada del nuevo coordinador de la bancada de Morena.

Manuel Añorve, jefe de la bancada del PRI, y Enrique Vargas, vicecoordinador de la del PAN, quienes asisten a las reuniones de la Jucopo, coinciden en que hay cordialidad.

Los comentarios de ambos nos dejan ver que tienen confianza en el nuevo coordinador de grupo parlamentario de Morena. Están convencidos de que será incluyente y que ahora sí habrá diálogo entre los diferentes.

“Hasta para no estar de acuerdo hay que dialogar”, apuntó Añorve.

***

Donald Trump celebró ayer la invasión de México en 1847. Calificó de “acto heroico” esa guerra que nos costó –lo sabemos desde niños— más de la mitad de nuestro territorio y la vida miles de mexicanos.

El presidente de Estados Unidos, en un desplante de arrogancia, dijo cosas que lo retratan como el pésimo vecino que es:

“El día de hoy conmemoramos el aniversario número 178 del triunfo de nuestra nación en la Guerra México-EU, una victoria legendaria que nos aseguró el suroeste de EU, que reafirmó la soberanía de EU y extendió la promesa de la independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente.”

Interrogada al respecto, la presidenta Sheinbaum reviró con un elocuente mensaje para la tribuna: “No somos Santana. Hay que defender la soberanía siempre.”

***

Ya detuvieron a uno de los presuntos autores del ataque a balazos contra los diputados locales de MC, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Se trata de Jesús Emir Bazoco Peraza, quien fue presentado como operador clave del ataque a lo emecistas e integrante de una célula de Los Chapitos.

Mañosamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó a Bazoco como militante del tricolor. Le quisieron sacar raja política al atentado.

El PRI de Sinaloa reaccionó con un comunicado en el que se deslinda del detenido.

“Bazoco Peraza no cuenta con estatus de militante activo del Partido Revolucionario Institucional. Causó baja definitiva, derivado el proceso nacional de depuración del padrón de militantes, al no refrendar su militancia”, asegura el comunicado.

Y exhortó a que la información relacionada con el caso se maneje con objetividad, responsabilidad y apego a la verdad. Le pide peras al olmo.

FIN.

