Autoridades reportan 7 árboles caídos en la capital oaxaqueña (23:06 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Ante las fuertes rachas de viento registradas este lunes en la Zona Metropolitana de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que elementos de la Policía Vial Estatal y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO) trabajan en conjunto para retirar los árboles caídos en distintos municipios de esta área.

La SSPC detalló que fueron reportados siete sucesos de esta índole en las siguientes demarcaciones: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y San Agustín Yatareni.

Ante estos hechos, exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las y los uniformados quienes realizan cortes de circulación temporales para permitir las labores del personal en estas áreas, a fin de evitar complicaciones mayores.

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